Publicado 05/02/2021 16:30

Rio - A CBF negou um pedido do Flamengo para adiar a próxima partida da equipe no Brasileiro que acontece no próximo domingo contra o Bragantino. O Rubro-Negro desejava atuar na próxima quarta-feira contra a equipe paulista. As informações são do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Segundo Mauro, o clube carioca recebeu como resposta que não será possível por causa do regulamento da competição. O Flamengo desejava atuar na terça-feira, já que fará neste fim de semana sua terceira partida em intervalo inferior a uma semana.



A equipe carioca derrotou o Sport no Recife por 3 a 0, o Vasco no Maracanã por 2 a 0, nas últimas segunda e quinta, respectivamente. Com 64 pontos, o Flamengo encurtou a distância para o líder Internacional para apenas dois pontos.