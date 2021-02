Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 14:24 | Atualizado 05/02/2021 14:50

Rio - O comentarista Carlos Cereto criticou a postura de Gabigol ao ser substituído na partida entre Flamengo e Vasco, na última quinta-feira, quando deixou claro sua irritação ao deixar o campo. O jornalista viu a atitude como uma "criancice".

Publicidade

"Acho que o Rogério Ceni tem razão em pensar que já é 'criancice' a reclamação do Gabriel. Pode parecer perseguição tirar o Gabriel todo jogo, mas tem que entender que tem o Pedro. Se na cabeça do Rogério Ceni, eles não jogam juntos, o Gabriel tem que parar de mostrar que está insatisfeito porque ele sabe que estão filmando a reação dele. E ele joga a torcida contra o Rogério ao fazer biquinho para sair", afirmou o jornalista durante o "SporTV News".

Cereto ainda fez elogios a Rogério Ceni e creditou a boa fase do Flamengo a algumas mexidas do treinador.

Publicidade

"A boa fase do Flamengo tem o dedo do Rogério Ceni, sim. Ele mexe no meio-campo, coloca Gerson e Diego e puxa o Arão para a zaga. Isso faz com que o Flamengo tenha uma saída de bola mais limpa. O Flamengo agora tem o Gerson de 10 e o Diego de 8. O time não tem um camisa 5, não tem volante. Isso é o dedo do Rogério Ceni. E ele voltou a fazer o Bruno Henrique jogar mais perto do Gabigol para ter a sintonia entre os dois. E os melhores momentos do Flamengo é com os dois", finalizou.