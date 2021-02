Rio de Janeiro - 14/11/2020 - Rogério Ceni do Flamengo durante partida contra a equipe do Atletico-GO no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:27

Rio - O Flamengo entrou de vez na briga pelo título brasileiro. No entanto, o comentarista da Globo, Walter Casagrande, apontou um fator que pode ser decisivo na reta final. Para ele, a incompatibilidade entre Rogério Ceni e Gabigol pode prejudicar o Rubro-Negro. Ao ser substituído no clássico contra o Vasco, o camisa 9 saiu do gramado irritado e deixou isso claro novamente, chutando um copinho plástico e evitando o técnico.

Sua relação com Ceni vai ficando cada vez mais desgastada e Gabigol não esconde isso. Contra o Ceará, no início de janeiro, então no banco de reservas, o atacante ficou um tempo sem as chuteiras e sem a camisa de jogo, usando colete. Apesar da relação não ser das melhores, o camisa 9 vem sendo decisivo e marcou gol nos últimos três jogos do Flamengo.



Após a vitória sobre o Vasco, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Red Bull Bragantino, em São Paulo. Com 64 pontos, o Flamengo está na segunda colocação e ainda enfrentará o colorado, que tem 66 pontos.