Hugo Souza está perto de estender o seu vínculo com o Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:44

Renovação de Hugo Souza aparece no BID Reprodução Rio - Titular do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro, o goleiro Hugo Souza teve o seu contrato renovado até 2025, e nesta sexta-feira, o novo vínculo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A multa rescisória de Hugo gira em torno de 70 milhões de euros para clubes do exterior.

Vale ressaltar que, o novo vínculo também trouxe valorização salarial para o jovem goleiro. Os valores quase dobraram em relação ao acordo antigo de Hugo com o Flamengo, que era de 40 milhões de euros.



Publicidade

O próximo compromisso do Flamengo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro será no domingo contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 20h30 no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com 64 pontos, o Rubro-Negro está na segunda colocação e ainda enfrentará o líder Internacional, que tem 66 pontos.