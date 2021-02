Gerson foi um dos destaques na vitória do Flamengo contra o Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 10:30 | Atualizado 06/02/2021 10:43

Rio - O Flamengo parece ter reencontrado o caminho das vitórias. Ganhando cinco das últimas seis partidas, o clube Rubro-Negro está vivo na briga pelo título do Brasilerão. Após a chegada de Rogério Ceni, houve mudanças inesperadas na escalação do time, que agora, vem funcionando.

Arão na zaga, Diego no meio e o Flamengo sem volantes de contenção, tem sido assim que Ceni tem montado o time. Para o comentarista Mauro Cezar, as mudanças feitas pelo treinador têm funcionado e ele está se encantando com o funcionamento do meio-campo da equipe.

Publicidade

"Tem horas que tem Diego, Gerson, Filipe Luís entrando, abre o Arrascaeta na esquerda, o Flamengo ocupa ali o meio-campo e não tem volante, isso é lindo, o Flamengo consegue jogar sem volante. Pode perder amanhã, não ser campeão, tomar goleada, mas é muito legal ver no futebol brasileiro alguém que põe um time para jogar sem volante e que faz jogadores que não são volantes jogarem assim", disse Mauro.

O Flamengo volta a campo no domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20:30, em São Paulo. A vitória pode deixar o time dormindo na liderança até quarta-feira, quando o atual líder, Internacional, entra em campo.