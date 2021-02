Richard Rios em ação pelo Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 06/02/2021 13:29 | Atualizado 06/02/2021 13:33

Confira os relacionados para a partida contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/XkfqYmeAEp — Flamengo (@Flamengo) February 6, 2021 Rio - Com Diego suspenso pelo terceiro amarelo e Willian Arão atuando na zaga, o jovem volante Richard será relacionado por Rogério Ceni para a partida contra o Bragantino. O colombiano treinou junto com o elenco neste sábado e se destacou na atividade.

Destaque no sub20, Richard já teve três oportunidades no profissional, a última dela, contra o Palmeiras pelo primeiro turno do Brasileirão. Jogando na base, o jogador que fazia parte da seleção colombiana de futsal, conquistou o Carioca, o Brasileiro, a OPG e a Supercopa. Vale destacar que no fim do ano passado, o volante renovou com o Flamengo, estendendo o vínculo até o fim de 2021.

O Flamengo enfrenta o Bragantino neste domingo, às 20h30, em Bragança Paulista. O jogo, válido pela 35ª rodada, pode deixar o Flamengo dormindo na liderança, em caso de vitória, até pelo menos quarta-feira, quando o atual líder Internacional entra em campo.