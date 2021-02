O goleiro César fotos: Marcelo Cortes/Flamengo

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 06/02/2021 14:15 | Atualizado 06/02/2021 14:27

Rio - Após ter perdido espaço no Flamengo, o goleiro César pode ser negociado pelo Rubro-Negro. O Atlético-GO já demonstrou interesse em ter o arqueiro por empréstimo até o fim deste ano e pretende até envolver jogadores da base na negociação.

Procurado pela reportagem, Adson Batista, presidente do Atlético-GO, confirmou as informações e vê com bons olhos o negócio, mas disse que não há nada acertado, e as conversas estão em andamento.

Publicidade

Atualmente, César tem vínculo com o Flamengo até abril de 2022, mas o clube pretende estender o contrato para não correr o risco de perder o goleiro de graça. Cria da base Rubro-Negra e agora com 29 anos, o jogador teve altos e baixos no time. Chegou a ser titular na ausência do Diego Alves no ano passado, mas a viu a vaga escapar e ficar nas mãos de Hugo.

César já foi emprestado outras duas vezes pelo Flamengo, em 2016 para a Ponte Preta e em 2017 para a Ferroviária.