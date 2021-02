Rafinha se emocionou na entrevista coletiva de despedida do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 13:51 | Atualizado 07/02/2021 13:52

Rio - O lateral Rafinha teve uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, e após rescindir seu contrato, pode estar voltando ao Brasil. O Flamengo, último clube do jogador no país, já apresentou uma proposta para ter o atleta de volta. No último sábado, torcedores do Rubro-Negro "invadiram" uma publicação feita pelo camisa 13 nas redes sociais e pediram seu retorno ao Rio.

Clubes como Palmeiras e Atlético-MG também estão de olho no jogador. A diretoria do Flamengo já deu sinal positivo para o retorno do lateral, mas pretende manter os pés no chão quanto as finanças. A oferta pode vir em valores menores que Rafinha recebia na última passagem pelo clube, além de um tempo de contrato mais curto.

Ainda sem o Rafinha, o Flamengo entra em campo neste domingo, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A vitória pode deixar o time Rubro-Negro dormindo na liderança até pelo menos quarta-feira, quando o atual líder, Internacional, entra em campo.