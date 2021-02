Arrascaeta Alexandre Vidal / CRF

Rio - Um dos principais jogadores do atual elenco do Flamengo, Arrascaeta tem contrato com o clube carioca até 2023. Apesar de ainda ter tempo pela frente e de ter feito história no clube carioca, o uruguaio planeja permanecer ainda muito tempo vestindo a camisa do Rubro-Negro.

"Eu me sinto muito confortável e muito bem aqui. Se o Flamengo me der a possibilidade de ficar mais anos aqui, certamente eu gostaria muito, porque acho que eu nasci para jogar no futebol brasileiro. Acho que é onde minhas características se encaixam melhor. A gente tem conquistado coisas importantes aqui, e quero conquistar mais. Estou muito feliz de ter chegado ao Flamengo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O jogador, de 26 anos, também fez muitos elogios a Rogério Ceni, atual treinador do Flamengo. Ele afirmou que o comandante tem uma relação muito aberta com os jogadores do elenco rubro-negro.



"É uma relação muito aberta, ele dá muita liberdade para expressarmos o que sentimos. É um cara que até pouco tempo foi jogador, então sabe conviver com o vestiário. Acho muito importante isso, ele escutar o que a gente pensa. Temos trocado muitas ideias, sempre pelo bem do nosso time. É um treinador que vai continuar evoluindo e, para mim, tem potencial para ser um dos melhores treinadores do Brasil", disse.