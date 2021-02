Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 21:15 | Atualizado 07/02/2021 22:45

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, teve uma postura enigmática nas redes sociais ao comentar a possível contratação de Rafinha. O Rubro-Negro já fez uma proposta para recontratar o jogador, que deixou o futebol grego recentemente. O lateral fez parte da equipe campeã da Libertadores em 2019.

Publicidade

A postagem do dirigente do Flamengo aconteceu após o repórter da Rede Globo, Eric Faria se posicionar sobre a negociação envolvendo o lateral no Twitter. O jornalista afirmou que o dirigente do clube carioca estaria em São Paulo para tratar do negócio envolvendo o atleta, de 35 anos.

Publicidade

Rafinha fez 46 jogos pelo Flamengo e se transferiu para o Olympiakos, da Grécia, no meio da temporada. No clube grego, o jogador atuou por pouco mais de cinco meses. Ao todo, ele entrou em campo em 22 jogos e não marcou.



O jogador já definiu que irá retornar ao futebol brasileiro. O Atlético-MG aparece como o principal concorrente do Flamengo para contratá-lo. O Coritiba, clube que o revelou, também acredita ser possível a contratação do lateral.