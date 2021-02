Gabigol marcou no empate com o Bragantino Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 22:53

São Paulo - O Flamengo não conseguiu vencer o Bragantino, porém, para o gol marcado por Gabigol fez com que o atacante alcançasse uma marca importante na história do clube carioca. O artilheiro rubro-negro se tornou o quarto maior goleador do Rubro-Negro na história do Campeonato Brasileiro, ao lado de Romário.

Gabigol chegou a marcar de 37 gols com a camisa do Flamengo em Brasileiros. O atacante do Flamengo, no entanto, disputou menos jogos que Romário. O Baixinho entrou em campo em 62 jogos do campeonato nacional, enquanto o herói do título da Libertadores de 2019 fez apenas 52 partidas.



Na frente de Gabigol e Romário estão Zico, Bebeto e Renato Abreu. O maior ídolo da história do Flamengo fez 135 gols pelo clube carioca em Brasileiros, o tetracampeão mundial marcou 40 vezes e o volante campeão da Copa do Brasil em 2006 fez colocou 40 bolas nas redes com a camisa rubro-negra.