Por O Dia

Publicado 08/02/2021 09:00 | Atualizado 08/02/2021 09:00

São Paulo - O Flamengo tropeçou no Bragantino em São Paulo e perdeu a chance de assumir, mesmo que de forma momentânea, a liderança do Brasileiro. Ao fim do jogo, Rogério Ceni explicou porque demorou a mexer na equipe e elogiou a atuação dos seus jogadores, mesmo com o empate.

"Fico feliz porque era uma série de três jogos segunda, quinta e domingo, e eu fiquei abismado com time... até por isso não mexi. Claro que sofremos contra-ataques, mas todos muito motivados... Explicar o motivo de não ter vindo a vitória é complicado. Só posso dizer que esse time não desiste do título. Se jogar dessa maneira nos três jogos, temos condições de vencer", afirmou.

Com o empate, o Flamengo pode ver o Internacional abrir novamente quatro pontos de vantagem, faltando apenas três jogos para o fim do Brasileiro. Apesar disso, o treinador confia na possibilidade de reação do clube carioca no campeonato.



"O campeonato não acaba hoje. Ficamos chateados, tristes, porque já poderíamos estar na liderança e pressionando o Inter. Dessa maneira, podemos vencer os três jogos. O Inter também tem jogos difíceis. Tenho certeza de que o Flamengo vai chegar na última rodada, contra o São Paulo, brigando pelo título brasileiro", disse.