Além do Flamengo, Rafinha também está na mira de outros clubes, como Palmeiras e Atlético-MG Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 11:21

Rio - Após rescindir com o Olympiakos, na última semana, Rafinha desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, e falou com os repórteres durante o desembarque no Aeroporto do Galeão. Especulado para retornar ao Flamengo, Rafinha revelou que não irá se precipitar e que ainda vai conversar com o clube.

Publicidade

"Eu sempre deixei claro, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Flamengo. Mas não vou me precipitar, cheguei agora. Vou sentar com eles essa semana, matar saudade da minha família. Essa semana a gente senta com calma e conversa", disse Rafinha, emendando a respeito da saudade de atuar no Maracanã lotado por rubro-negros:



"Quem não tem essa saudade? Saudade muito grande, tomara que isso acabe rápido e a torcida do Flamengo possa voltar ao Maracanã. Mas é cedo ainda, não vou me precipitar, falar nada, não. Porque tem tempo ainda. Vamos conversar, mas não tem nada decidido ainda."

Publicidade

Além do Flamengo, o lateral-direito também vem recebendo sondagens do Atlético-MG. No entanto, segundo apuração do "Lance!", o jogador dará prioridade ao Rubro-Negro na tratativas para voltar ao Brasil.