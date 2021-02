Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo empatou por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino na última noite e perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Brasileirão. Apesar do Rubro-Negro ter tropeçado na disputa pelo título, Luís Roberto, narrador da Globo, aprovou o desempenho da equipe rubro-negra e rasgou elogios ao treinador Rogério Ceni.

"Se o Flamengo estivesse com Rogério Ceni no tempo que desperdiçou com Dome, o Flamengo teria muito mais pontos do que tem agora. Não tenho dúvidas disso. O Rogério fez o Flamengo competir novamente. Um time mais intenso e muito mais compatível com aquilo que ele pode fazer. A grande maioria dos jogos do Flamengo com Rogério no comando, foram jogos de muita entrega e competição. O equívoco do Flamengo por não estar mais próximo do Inter se dá na troca do Jorge Jesus, quando a diretoria escolheu um caminho equivocado", disse Luís Roberto na edição de hoje do 'Seleção Sportv'.

Comentarista da Globo, Pedrinho também elogiou a atuação do Flamengo: "O Rogério que já foi criticado muitas vezes pelas escolhas que tem, ontem foi muito bem. Ele fez o que se esperava. Fez as alterações corretas. O Flamengo fez um grande jogo contra um dos melhores times do campeonato nesse momento. Contra um Bragantino que tem uma ideia de jogo maravilhosa, dificultou o jogo para o Flamengo. Mas vi um Flamengo muito bem, com jogadores respondendo sabendo da responsabilidade que era vencer o jogo", completou.