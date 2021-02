Pedro Rocha Divulgação/Alexandre Vidal

08/02/2021

O Corinthians está focado na busca por uma vaga na Copa Libertadores, porém ao mesmo tempo já se planeja pensando na temporada 2021, que começa logo após o término do Brasileirão-2020. E um reforço que pode pintar no Parque São Jorge é o do atacante Pedro Rocha, atualmente no Spartak Moscou, e que atuou por Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. Segundo apurou o LANCE!, o Timão tem interesse em trazê-lo por empréstimo, mas esbarra na questão financeira.



Procurado pela reportagem, o clube nega a busca pelo jogador de 26 anos. O Alvinegro, neste momento, opta por não comentar essas informações, a fim de evitar qualquer especulação para essa reta final de disputa do Brasileiro, até porque, conquistar a classificação para a Libertadores vai ser crucial para as questões financeiras, o que deve influenciar em qualquer negociação.



O estágio do negócio, por ora, não passa do interesse de ambas as partes, mas é um sonho antigo do Corinthians, que já procurou o jogador em outras oportunidades e esbarrou naquilo que deve voltar a ser um problema: o lado financeiro, uma vez que o salário de Pedro Rocha é incompatível com a realidade corintiana e dependeria de um ajuste para o negócio ser realizado.



Pedro ganha em euros e o clube russo cobra uma taxa pelo empréstimo, também na moeda europeia, o que onera ainda mais a transação. O negócio pode ser facilitado pelo interesse do jogador em atuar no futebol brasileiro para ficar perto dos dois filhos, sendo que um deles nasceu em novembro de 2020. Além disso, há um limite de estrangeiros na Rússia, o que força o Spartak a buscar a saída de algumas peças que não tenham nascido no país.



Em 2020, Pedro foi emprestado pelo Spartak ao Flamengo, após passar uma temporada, também por empréstimo, no Cruzeiro. No fim do ano passado, encerrado seu contrato com o clube carioca, ele retornou ao clube russo. Atualmente, ele participa da pré-temporada em Dubai, mas não deve ficar por lá e o destino deve ser o futebol brasileiro, já que há outros interessados.