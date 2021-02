Neto Divulgação/Band

Publicado 09/02/2021 16:20

Rio - Em 1984, o camisa dez e craque do Flamengo, Zico foi transferido para a Udinese, da Itália, e, em busca de seu substituto, o presidente do clube carioca George Helal procurou um jovem meia que atuava no Guarani. José Ferreira Neto, mais conhecido hoje como Neto e por sua carreira no Corinthians e seus programas esportivos, quase vestiu a dez do galinho de Quintino ainda no início da carreira.

"Eu quase assinei um contrato com o Flamengo, na época que o Zico foi jogar na Udinese. O George Helal tentou me contra, conversei com ele. Foi uma experiência muito legal que tive por que você vir pro Flamengo, jogar em um clube tão grande, um dos maiores clubes do mundo, teria sido uma honra, vestir a camisa dez do Zico", contou o apresentador em vídeo no seu canal do YouTube.

