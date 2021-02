Bruno Viana Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:47

Rio - Primeiro reforço do Flamengo para 2021, o zagueiro Bruno Viana deve começar a treinar no Ninho do Urubu até o fim desta semana. Segundo o site "GE", o Flamengo ainda acerta detalhes burocráticos da contratação, que devem ser definidos nas próximas 48 horas.

Bruno está no Rio desde a última segunda-feira. O defensor será emprestado ao Flamengo até o fim de 2021, com o clube tendo opção de compra junto ao Braga, no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

Mesmo com o acerto praticamente sacramentado, o Flamengo ainda mantém cautela para anunciar o zagueiro. Ele só poderá entrar em campo quando a janela de transferências do exterior reabrir, em 1º de março.