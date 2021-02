Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 21:30

Rio - Com o empate contra o Red Bull Bragantino no último domingo, o Flamengo não depende mais apenas de si para ser campeão brasileiro. O Rubro-Negro agora tem que vencer o Internacional no confronto direto e torcer para um tropeço do Colorado nos outros três jogos restantes. O jornalista Celso Unzelte, da 'ESPN', fez críticas ao trabalho de Rogério Ceni após a partida e enumerou erros do treinador no comando do time.

"Rogério tem uma lista de erros autorais. Primeiro, eu não quero morrer sem saber se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Segundo, demora demais para mexer, e nem sempre mexe certo. Ainda sobre a questão de Pedro e Gabigol, durante um tempo, a nossa grande dúvida era quem tirar. Hoje, ele não tem essa muleta. Ele tira o Everton Ribeiro, se quiser, e todo muito vai entender. São muitos erros autorais do Rogério", comentou.