Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:17

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a campanha do Flamengo na temporada e mais detalhadamente o último tropeço da equipe contra o Bragantino. Na opinião dele, o treinador Rogério Ceni tem as suas falhas, mas não pode ser apontado como o único culpado pelos erros da equipe nos últimos jogos.

Publicidade

"É claro que o Rogério acerta, o Rogério erra, o Rogério poderia colocar o Pedro antes, o que também não é garantia de nada. O Pedro é excelente jogador, mas o Pedro que estava em campo contra o Ceará e perdeu três gols. Todo o problema, além da falha do Isla, que evidentemente não pode e não deve ser ignorada, foram os gols perdidos. O Flamengo não é um dos times que perdem mais gols, ele é disparado o time que perde mais gols", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola".



Mauro Cezar seguiu abordando o excesso de gols perdidos pela equipe carioca. O jornalista ainda comparou com outras duas equipes que estão no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

"Há uma semana, o Flamengo tinha perdido no Campeonato Brasileiro 80 claras chances de gol. O Grêmio e o Atlético-MG juntos, tinham 79, para ficar no exemplo de duas equipes importantes na tabela de classificação. Então o Flamengo perde muitos gols, e isso é culpa de quem? É culpa dos jogadores, que desperdiçam claras chances. O Cleiton fez uma atuação excelente", analisou.