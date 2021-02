Bruno Viana Divulgação

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 10/02/2021 11:32 | Atualizado 10/02/2021 13:25

Rio - O Flamengo já tem seu primeiro reforço para 2021. O Rubro-Negro recebeu as minutas do contrato de Bruno Viana, zagueiro do Braga, nesta quarta-feira e o jogador, com passagens no Cruzeiro e Olympiacos, vai assinar com o clube ainda hoje.

O defensor chega por empréstimo até dezembro e sem custos ao Flamengo, que irá assumir apenas o salário integral do jogador. O clube carioca tem a opção de compra dividida em duas formas: caso queira exercer em julho pagará 7 milhões de euros (cerca de 45 milhões de reais) e caso faça apenas em dezembro, terá que desembolsar 8 milhões de euros (cerca de 52 milhões de reais).

Publicidade

Bruno chega para disputar posição no setor defensivo no elenco. Atualmente, o Flamengo conta com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan e Thuler como opções para zaga, além do volante Willian Arão, que tem sido constantemente improvisado na posição.