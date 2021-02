Diego Ribas, meia do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:53

Rio - Diego Ribas voltou a treinar com o elenco do Flamengo nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu. O meia, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, estará novamente à disposição do técnico Rogério Ceni. A informação é do site "GE".

Diego sofreu a lesão no clássico contra o Vasco. Além da entorse, omo já havia recebido terceiro cartão amarelo, não poderia atuar na partida contra o Bragantino, no último domingo.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Corinthians, no Maracanã.