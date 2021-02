Internacional x Sport Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 10/02/2021 21:01

O Internacional tinha tudo para abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas foi surpreendido pelo Sport, que luta contra o rebaixamento, e perdeu em pleno Beira-Rio por 2 a 1, gols de Marcão e Dalberto, com Patrick descontando. Com o resultado, a vantagem do Colorado para o Flamengo se mantém em apenas um ponto a três jogos do fim, ainda com um confronto direto entre as equipes na penúltima rodada.

O Internacional jogou com um a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo, quando Uendel foi expulso. Aos 37, Dourado saiu jogando errado e o Sport armou o contra-ataque, que Marcão completou para abrir o placar. O Colorado ainda empatou com Patrick, três minutos depois, mas em um lance confuso aos 49, os jogadores pararam para pedir saída de bola e Dalberto fez o segundo para os pernambucanos.

No segundo tempo, o Internacional não teve forças para buscar o empate nem a virada, perdendo uma invencibilidade que durava 12 partidas. Com o tropeço, a equipe de Abel Braga fica mais pressionada na busca pelo título que não vem desde a década de 70. E, na próxima rodada jogará fora de casa contra o desesperado Vasco. Já o Sport respira mais aliviado na luta contra o rebaixamento.