11/02/2021

Rio - Viver momentos de altos e baixos é muito comum para quem deseja seguir na carreira esportiva. Gustavo Henrique chegou ao Flamengo com status de craque, no entanto, não superou as expectativas da torcida, e acabou se tornando um dos jogadores mais criticados do elenco.

Hoje, com Rogério Ceni á frente da equipe, o zagueiro vive seu melhor momento pelo clube. Titular ao lado de Willian Arão, o ex-Santos vem fazendo partidas seguras e parece estar retomando o bom futebol que o fez ser contratado pelo Rubro-Negro.



"O futebol é assim, momentos bons e ruins fazem parte do esporte. O mais importante é ter a certeza do potencial e da capacidade em se apresentar bem", disse ele ao UOL Esporte.

Durante o momento conturbado em que viveu no clube, Gustavo Henrique optou pelo silêncio. O defensor revelou o apoio recebido por seus colegas de elenco e funcionário do clube.

"Aqui no Flamengo nós temos um grupo unido. Todos se ajudam para que cada um apresente o melhor em campo, sempre treino forte em busca disso. É gratificante jogar bem e ajudar o Flamengo", destacou.