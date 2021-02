O volante Thiago Maia está emprestado pelo Lille, da França Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 18:22

Rio - A torcida do Flamengo teve uma boa notícia nesta quinta-feira. Após dois meses e oito dias de sua cirurgia no joelho esquerdo, o volante Thiago Maia voltou a ter contato com a bola em tratamento que está sendo realizado no Ninho do Urubu.

Primeiro contato com a bola depois de 2 meses e 8 dias. Seguimos evoluindo pic.twitter.com/MecxiiL8fo — Thiago Maia (@tmaia29) February 11, 2021 Thiago rompeu o ligamento do joelho esquerdo na partida contra o Atlético-GO, no Maracanã, no dia 14 de novembro. Ele precisou passar por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior e também o canto posterolateral. Por conta da lesão, seu empréstimo foi renovado até o fim de 2021.

A recuperação de Thiago tem surpreendido os médicos do Flamengo. Desde o início de janeiro, ele vem realizando tratamento em tempo integral no Ninho do Urubu e a expectativa é que ele volte aos gramados antes dos oito meses previstos inicialmente.