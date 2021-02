Rayan Lucas assina contrato profissional com o Flamengo Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:31

Rio - O volante Rayan Lucas, conhecido como Quadrado, de 16 anos, assinou nesta quinta-feira seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. O jovem é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, que fez 10 vítimas fatais em fevereiro de 2019.

"Hoje é um dia muito feliz na minha vida. Assinei o meu primeiro contrato profissional com o Flamengo. Pode parecer uma simples ação, mas representa todo um esforço meu e de meus familiares. Gostaria de agradecer ao clube por acreditar no meu potencial. A meus representantes por todo o suporte. E, principalmente, a minha família. Sem ela nada disso seria possível. É apenas a primeira de muitas conquistas que buscarei na carreira. Saudações rubro-negras", escreveu Quadrado em uma rede social.

Publicidade

Rayan Lucas assinou contrato de três anos com o Flamengo e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros.