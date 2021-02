Piris da Motta Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 10:11 | Atualizado 14/02/2021 10:11

Rio - Com a necessidade de trazer dinheiro pro caixa, o Flamengo já encaminhou venda de jogadores ao exterior. Primeiro o atacante Lincoln ao Vissel Kobe, do Japão, depois o meia Yuri César ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, agora a bola da vez pode Piris da Motta, que está emprestado ao Genclerbirligi, da Turquia.

O volante não está nos planos do clube e já foi emprestado no ano passado. Suas boas atuações no Campeonato Turco despertaram a atenção de outro clube, o Besiktas. Segundo informações do portal "Torcedores", o Flamengo recebeu uma proposta de 1,8 milhão de euros (R$ 12 milhões). Piris da Motta tem 20 jogos e quatro gols pelo Genclerbirligi.

O Flamengo rejeitou a proposta do Besiktas, tendo em vista que o contrato atual do jogador prevê um valor de 3,5 milhões de euros (cerca de 23 milhões de reais) caso o Genclerbirligi compre o volante. O time, entretanto, ainda não se manifestou sobre a intenção de exercer este direito.

Vindo do futebol argentino, Piris da Mota chegou ao Flamengo em 2018. O Rubro-Negro desembolsou quase 4 milhões de euros (R$ 18 milhões, na cotação da época) pela promessa paraguaia de 24 anos.