Denílson Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 10:31

Rio - O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da Band, Denílson, elogiou a postura de Gabigol após marcar na vitória do clube carioca sobre o Corinthians. Na opinião do pentacampeão, o artilheiro rubro-negro fez certo de comemorar com Rogério Ceni no Maracanã.

"Flamengo x Inter é um duelo bem difícil, complicado. São dois times jogando um ótimo futebol, em dois grandes momentos. Há pouco tempo, o Rogério Ceni estava sendo muito criticado, tinha a questão do relacionamento dele com o Gabigol", disse em participação no programa "Jogo Aberto".

Gabigol havia reclamado algumas oportunidades após ser substituído por Rogério Ceni no Flamengo. O jogador foi decisivo e fez o gol da vitória sobre o Corinthians no último domingo.



"Ontem (domingo), com a comemoração dos dois juntos, parece que o Gabigol, pelo menos, pôs panos quentes nessa situação. Agora não é o momento de fazer biquinho, mesmo. Agora é decisão", completou.