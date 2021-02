Bruno Viana é apresentado no Flamengo Reprodução/Twitter

Rio - Disputando o título Brasileiro, o Flamengo realizou uma coletiva de imprensa nesta tarde de terça no Ninho do Urubu, e apresentou o zagueiro, de 26 anos, Bruno Viana. Vindo do Braga, de Portugal, o defensor assinou com o Rubro-Negro por empréstimo até o fim do ano.

O zagueiro se qualificou como um jogador técnico e rápido nas coberturas. Disse também preferir jogar pelo lado direito, mas caso precise, jogará na esquerda. Bruno também falou sobre o sonho de jogar no Maracanã.

"Chego para ajudar a equipe a conquistar títulos, que é o mais importante, e fazer a minha história, que tem que ser grande. Quero deixar tudo que tenho do meu potencial aqui. O sonho de qualquer jogador é jogar no Maracanã cheio com a torcida do Flamengo. Na Europa, também se fala isso. Não vejo a hora de realizar um sonho meu e da minha família", disse o jogador.

Bruno acredita estar no ápice da carreira e também pensa em uma chance na Seleção:

"Creio que o melhor momento é agora. Eu tenho que começar a jogar, treinar, mostrar o meu futebol para chegar em junho e ser jogador do Flamengo", disse.

"Está na meta de qualquer jogador de futebol. Vou trabalhar para chegar à seleção brasileira principal. Eu já tive no Sub-20. Agora vou trabalhar para chegar também à principal", finalizou.

A negociação será sem custos para o Flamengo. O clube apenas pagará o salário do defensor de forma integral. O acordo prevê também a opção de compra do zagueiro ao fim do empréstimo, e poderá ser feita de duas formas pelo Flamengo: em julho, pagando 7 milhões de euros (cerca de 45 milhões de reais) ou em dezembro, pagando 8 milhões de euros (cerca de 51 milhões de reais).