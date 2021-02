Arrascaeta não será problema para a decisão Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 19:23

O início de trabalho do Flamengo visando à decisão do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, domingo no Maracanã, é de boas notícias para o torcedor. Gabigol e Arrascaeta não estão com lesões e, com a melhora das dores, não precisaram fazer exames de imagem. Com isso, puderam participar do regenerativo com o restante do elenco.

Gabigol teve uma entorse no joelho esquerdo e Arrascaeta estava com dores no tornozelo direito e preocupavam após a vitória sobre o Corinthians, no último domingo. Com o quadro atual, o máximo que pode acontecer é que os dois fiquem em tratamento nos próximos dias, para evitar algum problema, mas poderão enfrentar o Internacional.

Com isso, o técnico Rogério Ceni só não poderá contar com o goleiro Diego Alves e o volante Thiago Maia. A tendência é que repita a equipe titular que venceu o Corinthians para a partida decisiva contra o Internacional.