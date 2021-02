Taça do Brasileirão Divulgação

Rio - O Internacional pode acabar com um jejum de 41 anos caso vença o Flamengo, neste domingo, e conquiste o Campeonato Brasileiro. No entanto, em caso de título, o torcedor terá que esperar mais um pouco para ver o Colorado levantar a taça. A CBF decidiu que a entrega da taça só será feita na última rodada e não a levará para o Maracanã. A informação é do site "GE".

A ideia é seguir o padrão que foi adotado na Série B. Mesmo com a chance de título antecipado do América-MG, a CBF confeccionou duas taças para a última rodada, já que a Chapecoense também tinha chances de conquistar o torneio. No fim, o troféu foi levantado em Chapecó. Portanto, caso o Inter ainda não tenha garantido o título na última rodada, serão enviadas taças ao Beira-Rio, onde o Colorado enfrenta o Corinthians, e ao Morumbi, onde o Flamengo enfrenta o São Paulo - que também pode chegar à rodada decisiva com chances remotas de título.

Flamengo e Internacional se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Caso o Colorado vença, conquista o título do Brasileirão, que não vem desde 1979. Já o Rubro-Negro precisa da vitória para se manter vivo e depender apenas de si na última rodada.