Galvão Bueno Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:51

Rio - Flamengo e Internacional se enfrentam no domingo em partida que vem sendo encarada como uma final do Brasileiro. O Colorado lidera a competição e o Rubro-Negro tem um ponto a menos. A partida vai acontecer no Maracanã e na opinião de Galvão Bueno, o confronto tem tudo para ser decidido no detalhe.

Publicidade

"Esse jogo entre Flamengo e Internacional tem uma aura diferente de todos os outros. Se fala muito no aspecto tático, como as equipes jogam, como se posicionam. O que vai definir esse jogo é o mental", disse o narrador em participação no programa "Seleção SporTV".



Na opinião de Galvão, o treinador do Internacional, Abel Braga, construiu uma relação mais sólida com o elenco colorado. O narrador acredita que isso não acontece no clube carioca.

Publicidade

"Está nítido que os jogadores do Inter vão fazer de tudo que o Abel Braga mandar. Se pedir para bater a cabeça na parede, eles batem. O ambiente do Inter é de uma mobilização extrema. Isso acho que ainda não acontece com o Rogério Ceni no Flamengo. Esse jogo os componentes psicológicos e mentais vão se sobressair. Não sei o que vai acontecer, mas são jogos assim que não podemos ficar apenas na análise tática", finalizou.