Rogério Ceni orienta Gabigol. Desta vez, técnico deixou o atacante em campo até o fim do jogo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 17:50

Rio - Durante o "Seleção SporTV" desta sexta-feira, o apresentador André Rizek fez elogios ao trabalho de Rogério Ceni no Flamengo. Na opinião do jornalista, mesmo ainda estando longe do ideal, o desempenho do time sob o comando do ex-goleiro é melhor do que com Domènec Torrent, seu antecessor.

"Acho que dá para concordar que o Flamengo pode não ter virado a última maravilha do mundo, mas melhorou com a troca de técnico. Era um time muito vulnerável com o Domenèc Torrent, evidenciado pelas goleadas que o time sofria, e com o Rogério Ceni o time está mais consistente e confiável", afirmou Rizek.

Publicidade

O Flamengo segue na briga pelo título brasileiro. Para levar a disputa para a última rodada, o Rubro-Negro precisa vencer o Internacional, no próximo domingo, às 16h.