Publicado 19/02/2021 16:39

Rio - Sem espaço no Flamengo, o atacante Michael entrou na lista de reforços do São Paulo para a próxima temporada. O clube paulista chegou a fazer uma sondagem pelo jogador e desejava um empréstimo, mas recuou ao ser informado que o Rubro-Negro deseja negociá-lo em definitivo. A informação é do site "GE".

Recentemente, o Rubro-Negro recusou uma oferta de R$ 8 mi por empréstimo feita pelo Al Ain (EAU). O clube carioca vive expectativa de uma nova oferta do mundo árabe, o que inviabilizou uma investida do São Paulo, que terá um orçamento enxuto para a próxima temporada.

Michael foi a revelação do Brasileirão de 2019 e chegou ao Flamengo cercado de expectativa, mas nunca conseguiu se firmar. Para tirá-lo do Goiás, o Rubro-Negro desembolsou 7.5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos.