Publicado 21/02/2021 13:21

Rio - O dia aguardado por rubro-negros e colorados chegou. Nesta tarde, Flamengo e Internacional se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que pode definir o campeão em caso de vitória dos gaúchos. Com passagens pelos dois clubes durante a carreira, o ex-meia Andrezinho falou sobre a partida de logo mais no Maracanã, em entrevista a 'ESPN'.

"Acho que está bem equilibrado, as duas equipes, tanto o Inter como o Flamengo, vêm numa crescente, tiveram alguns tropeços nesta reta final, mas vejo o Flamengo com jogadores mais decisivos, com uma qualidade técnica maior, porém, vejo o Inter com um conjunto, uma química, pelo menos de fora, a gente sente que o grupo está realmente fechado e focado. Vejo que o Inter leva uma pequena vantagem aí nesse confronto", disse Andrezinho, antes de completar.





"O Inter vai levar o título no domingo pela instabilidade do Flamengo. De fora a gente vê, são suposições porque não estamos lá dentro, mas a gente vê que o clima no Inter está bem mais leve do que no Flamengo. Em jogos decisivos, você tem que ter essa leveza porque gera confiança”, encerrou o ex-jogador. O Flamengo precisa vencer para assumir a liderança, e depender apenas de si na última rodada, contra o São Paulo, no Morumbi.