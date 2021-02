Rodrigo Dunshee de Abranches Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 14:42 | Atualizado 21/02/2021 14:50

Rio - Em clima de final antecipada, Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Colorado comemora o título, enquanto o Flamengo tem que vencer para assumir a liderança. E o duelo já começou nos bastidores. O VP da CBF e torcedor do Internacional, Francisco Novelleto, visitou a concentração do time gaúcho, o que revoltou o VP jurídico do Fla, Rodrigo Dunshee.

“A presença de um VP da CBF na concentração do Internacional horas antes de um jogo decisivo é de uma total insensibilidade. Não podemos fazer suposições, ou dar azo aos boatos, mas, esse tipo de conduta, afronta o discurso da transparência e isenção apregoado pela CBF”, escreveu o dirigente do Flamengo nas redes sociais. Se vencer, o Flamengo ainda terá de garantir o título, contra o São Paulo, no Morumbi, na próxima quinta.