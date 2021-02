Bruno Henrique toca para Arrascaeta empatar Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 18:34 | Atualizado 21/02/2021 18:35

Hugo Souza - Pulou bem no pênalti, mas no geral trabalhou pouco embaixo da trave. Foi mais decisivo nos cruzamentos e nas saídas da área como um líbero. Só assustou um pouco com os pés. NOTA 7

Isla - Com o Internacional atacando pelo seu setor, pouco avançou. Ainda assim, sofreu para marcar e depois foi substituído. NOTA 5,5

Pedro - Entrou com muita vontade e marcou dois gols anulados. Deu muito trabalho à defesa do Internacional. NOTA 7

Rodrigo Caio - Tinha boa atuação até sair machucado. Enquanto esteve em campo, teve trabalho com Yuri Alberto, mas se saiu bem nas antecipações. NOTA 7

Natan - Entrou em um jogo quente e conseguiu dar conta do recado, principalmente nos cruzamentos para a área. NOTA 6,5

Gustavo Henrique - Cometeu um pênalti desnecessário que poderia ter comprometido a luta pelo título. Depois, pelo menos conseguiu manter a regularidade. NOTA 5,5

Filipe Luís - Ainda está aquém do que pode render. Mesmo assim, apareceu bem no ataque e deu o passe para Bruno Henrique no primeiro gol . NOTA 6,5

Diego - Se mostrou muita luta e ajudou na marcação, deixou a desejar na saída de bola muito lenta. NOTA 6

João Gomes - Entrou para dar mais força defensiva e conseguiu. Em meio a dois times desorganizados, ainda teve espaço para chegar ao ataque. NOTA 6,5

Gerson - Quando entrou no jogo, o Flamengo cresceu. Distribuiu bem a bola no meio de campo, criando opções para os seus companheiros. NOTA 7,5

Everton Ribeiro - A movimentação e a vontade de sempre. Entretanto, não está em seu melhor momento e tem sido pouco decisivo. Teve alguns lampejos. NOTA 6

Arrascaeta - Após início ruim, cresceu junto à equipe. Fez o gol de empate e criou outras chances até o ótimo lançamento para Gabigol marcar. NOTA 8

Gabigol - Se não foi brilhante, mais uma vez voltou a ser decisivo. Além da luta, buscou sempre as jogadas, mas teve certa dificuldade de encontrar espaço na defesa adversária. NOTA 7,5

João Lucas - Entrou bem para reorganizar o sistema defensivo pela direita. NOTA 7

Bruno Henrique - Deu muito trabalho à defesa Colorada com a sua movimentação em busca de espaço. Quando encontrou, fez grande jogada no gol de Arrascaeta e em outras que teve participação. NOTA 7,5

Rogério Ceni - Sua equipe não fez grande atuação, mas conseguiu uma importante vitória. Precipitou-se nas mexidas logo após a expulsão, desorganizando a equipe. Pelo menos, quem entrou foi bem e não compometeu. NOTA 6

INTERNACIONAL

A equipe do técnico Abel Braga fez o que dela se espera e ainda surpreendeu com uma marcação mais adiantada. Entretanto, recuou demais e chamou o Flamengo. Após a expulsão de Rodinei, o Colorado lutou muito, mas faltaram qualidade e criatividade, abusando de muitas bolas alçadas na área.