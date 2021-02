Rodinei em ação no jogo entre Flamengo e Internacional Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/02/2021 17:27

O investimento de R$ 1 milhão de reais do torcedor Elusmar Maggi Scheffer, morador de Cuiabá, para o Internacional contar com Rodinei na decisão contra o Flamengo não deu certo. O lateral, que está emprestado pelo Rubro-Negro, falhou na marcação de Bruno Henrique no gol de empate de Arrascaeta e ainda foi expulso logo aos 4 minutos do segundo tempo.

O cartão vermelho recebido após pisão sem querer em Filipe Luís foi considerado exagerado por muitos. Independentemente disso, o certo é que o valor de R$ 1 milhão que o Internacional teve que pagar ao Flamengo para que Rodinei jogasse a final acabou não tendo efeito algum. A história poderia ter sido outra caso o lateral tivesse feito um gol na chance que teve, mas a bola bateu no travessão, após desvio em Gustavo Henrique.

Para poder contar com Rodinei, o Internacional recebeu uma doação de R$ 1 milhão de reais de Elusmar para pagar a multa ao Flamengo estipulada no contrato de empréstimo entre os dois clubes. O torcedor assinou um termo em que repassa o valor sem nenhuma contrapartida.

A equipe gaúcha terá 24 horas após o encerramento da partida para depositar o valor nos cofres do Flamengo.