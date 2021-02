Abel Braga Ricardo Duarte/Internacional

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Internacional, por 2 a 1, no último domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou bastante polêmica após a expulsão de Rodinei, da equipe colorada. Um áudio vazado nas redes sociais, mostra Abel Braga, técnico do Inter, atribuindo o resultado como "sacanagem da arbitragem".

"Se eu te falar que eu perdi o jogo ontem por ‘sacanagem’, isso me motiva muito mais. Começamos com Caio, Yuri, Praxedes, com 19 anos, dois zagueiros um de 21 e um de 20 anos. Depois, tu termina com Heitor, 18, Maurício 19. Perder para um time daquele, de não sei quantos milhões de dólares, da maneira que foi, por sacanagem de um árbitro? A confiança aumenta e eu não deixei cair", disse, antes de continuar:



"Já falei com os jogadores: não acaba, só se for ao nosso favor e ia acabar ao nosso favor. Mas comigo, na minha vida, tudo sempre foi muito difícil. Muito difícil. Você vê no Mundial, foi muito mais difícil passar pelo primeiro jogo para ir para a final do que depois defender bem e jogar por uma ou duas contra o Barcelona e a coisa deu certo. Vamos fazer a nossa parte contra o Corinthians, fazer de tudo. Essa porra vai acontecer, porque vocês, torcedores, merecem", finalizou.

Com a vitória do Rubro-Negro, o Internacional vai precisar torcer para um tropeço do clube carioca contra o São Paulo, no Morumbi, e precisará vencer o Corinthians, no Beira Rio, para levar o tetracampeonato brasileiro.

Já o Flamengo depende só de si para conquistar o oitavo título da competição nacional.

