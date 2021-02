Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:59

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio não participou nesta terça-feira do treinamento ao lado dos companheiros do Flamengo no Ninho do Urubu. O defensor fez trabalho de reforço muscular na academia. Apesar disso, há otimismo por parte da comissão técnica do Flamengo de contar com o jogador para a partida contra o São Paulo.

Rodrigo Caio deixou a partida entre Flamengo e Internacional com dores no tornozelo. Já o volante Willian Arão, que se recupera de uma fratura no dedo do pé, segue em casa fazendo tratamento. A situação do atleta, que não encarou o Internacional é mais difícil, mas ele também tem chances de encarar o São Paulo.





O atacante Gabigol, que não se sentiu bem diante do Colorado, e Diego Ribas, com dores no músculo posterior da coxa, participaram normalmente da atividade no CT e devem entrar em campo na próxima quinta-feira.

Com 71 pontos, dois a mais que o Internacional, o Flamengo precisa de uma vitória simples sobre o São Paulo para ser campeão brasileiro. Em caso de tropeço, terá que torcer para o Colorado não vencer o Corinthians, no Beira-Rio, para levantar a taça.