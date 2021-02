César Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 12:49 | Atualizado 23/02/2021 12:50

Rio - O goleiro César, de 29 anos, sofreu uma entorse no joelho direito em treinamento do Flamengo, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. O jogador vai passar por uma exame durante esta tarde para saber a gravidade da contusão.

César vem sendo relacionado para os jogos do Flamengo e atualmente é a segunda opção de Ceni no gol do clube carioca. Diego Alves está afastado com uma lesão na coxa e não vem sendo relacionado para as partidas do Rubro-Negro.



O jogador, de 29 anos, atuou em apenas 11 jogos pelo Flamengo nesta temporada. Ele, que foi reserva de Diego Alves em 2019, perdeu espaço como suplente imediato, após Hugo Souza se destacar. O goleiro está negociando sua transferência para o Atlético-GO.