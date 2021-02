Gustavo Henrique ao lado de Michael durante treinamento do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:00

Rio - Em meio à uma série de lesões, o Flamengo teve uma boa notícia nesta terça-feira. O atacante Michael, que desfalcou a equipe contra o Internacional, no último domingo, por conta de um corte no pé, treinou normalmente no Ninho do Urubu e deve ficar à disposição de Rogério Ceni para o duelo decisivo contra o São Paulo, na quinta. A informação inicial é da Rádio Globo.

Além de Michael, o Flamengo também não pôde contar com Willian Arão na partida contra o Inter. O zagueiro fraturou um dedo do pé e não teve condições de ir a campo. Para completar a "semana de azar", Rodrigo Caio deixou o gramado no último domingo com dores no tornozelo e preocupa.

Curiosamente, o retorno de Michael acontecerá contra o São Paulo. Recentemente, o clube paulista fez uma sondagem para contratar o jogador, mas recuou após se assustar com os valores.