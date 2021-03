João Gomes Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/03/2021 17:46

Rio - A temporada de 2020 foi muito especial para João Gomes. O jovem, de 20 anos, passou de uma jovem promessa da base do Flamengo para peça importante no elenco rubro-negro. Titular e presente na reta final do Brasileiro, o jogador poderia tirar férias no começo de ano do Carioca. Porém, ele estará em campo para ter uma maior sequência com a camisa do clube da Gávea.

"Para mim, é um prazer vestir a camisa do Flamengo. Claro que eu gostaria de férias, como todos os jogadores, mas o prazer de vestir essa camisa é maior que tudo. Eu encaro este Carioca como todos os campeonatos, porque quando eu entro em campo com a camisa do Flamengo, eu defendo esse gigante que se alimenta de vitórias", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

João Gomes atuava como segundo volante na base, porém, as suas principais chances na equipe principal foi como primeiro volante. O jogador foi orientado por Willian Arão, que viveu uma situação semelhante no Flamengo, e atualmente vem sendo escalado até como zagueiro.



"Para mim, (jogar como primeiro volante) é um pouco diferente por conta das minhas características. Mas eu conversei muito com o Arão, e ele me orientou bastante. Além de tudo isso, estou aqui para ajudar o Flamengo, seja em que posição for. Essa função também foi algo que eu vivi na base. Com os conselhos do Arão e minha vivência na base, se tornou mais fácil", disse.