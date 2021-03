Hugo Moura de volta ao Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 01/03/2021 19:42

O volante Hugo Moura está de volta ao Flamengo após passagem por empréstimo pelo Coritiba. O jogador iria se apresentar ao Rubro-Negro para a disputa do Campeonato Carioca na quinta-feira, mas o atleta solicitou à diretoria que iniciasse os treinamentos nesta segunda-feira.

Hugo Moura vestiu a camisa do Coritiba em 28 jogos e marcou um gol, justamente contra o Vasco, maior rival do Flamengo. Pelo Rubro-Negro, o volante entrou em campo apenas dez vezes pela equipe profissional. De volta ao Ninho do Urubu, o jogador de 23 anos terá que buscar o seu espaço.

Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Recentemente, o Cruzeiro, a pedido do técnico Felipe Conceição, chegou a consultar a situação do volante, mas a diretoria rubro-negra não quis abrir negociação.