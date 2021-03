Flamengo conquistou título do Brasileiro MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/03/2021 14:55

Rio - Com o título brasileiro desta temporada, o Flamengo assumiu a liderança do ranking nacional de clubes. O clube volta ao posto de primeiro lugar após ser desbancado pelo Palmeiras, em 2019. A tabela foi divulgada na última segunda-feira, mesmo sem a definição da Copa do Brasil.

O Flamengo somou 16.768 pontos, contra 16.110 do Palmeiras, campeão da Libertadores e agora segundo colocado. Logo em seguida, vem o Grêmio com 15.180, seguido pelo Internacional, vice-campeão Brasileiro com 13.310.



De acordo com a CBF, o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes. São consideradas competições realizadas nos últimos cinco anos e, para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um.

Confira o top 10:

Flamengo

Palmeiras

Grêmio

Internacional

Athletico-PR

Santos

Corinthians

São Paulo

Atlético-MG

Cruzeiro