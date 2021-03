Gabigol recebeu terceiro amarelo na última rodada do Brasileiro, mas não desfalcará Flamengo na Supercopa

Gabigol com a taça do Brasileirão de 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:12

Rio - Gabigol recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão. No entanto, o atacante não precisará cumprir suspensão e estará à disposição para o duelo contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, no dia 11 de abril.

De acordo com o terceiro parágrafo do artigo 48 do Regulamento Geral de Competições, a suspensão por três cartões amarelos se torna extinta ao fim da competição em questão. Portanto, Gabigol não precisa cumprir a pena em outra competição da CBF.

Por ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil, no dia 11 de abril, ainda sem local definido. No ano passado, o Rubro-Negro conquistou o título após vencer o Athletico-PR.