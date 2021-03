27/11/2019 - FLAMENGO X CEARA - Flamengo reencontra a torcida rubro-negra, nesta quarta-feira, no Maracana, pela 35a rodada do Brasileirao. Na foto o goleiro Cesar. Jogadores levantando a taca de campeao brasileiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 12:00

Rio - O Flamengo informou nesta segunda-feira que o exame PCR do atleta César teve resultado negativo. Com isso, a cirurgia para tratar o rompimento de um ligamento no joelho direito do jogador, será feita às 19h, no Hospital Samaritano, ainda nesta noite.

O exame PCR do atleta César teve resultado negativo. A cirurgia será realizada nesta segunda-feira (08.03), às 19h, no Hospital Samaritano Barra. #CRF — Flamengo (@Flamengo) March 8, 2021

A cirurgia estava prevista para acontecer no último domingo, no entanto, ela foi adiada em função das novas medidas adotadas pelo Hospital, que pedia um exame de Covid-19 do jogador.



César se lesionou em um treinamento antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão.