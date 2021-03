Gabigol apresenta nova tatuagem Reprodução

Por LANCE!

Publicado 09/03/2021 12:30

Rio - O atacante do Flamengo Gabigol marcou na pele uma nova tatuagem, que foi revelada nesta terça-feira. Conhecido por sua comemoração com os braços, o artilheiro gravou a famosa celebração em momentos de gol com a frase "predestinado" no peito.

Com o corpo já completo com algumas tatuagens, ele resolveu agora escrever o nome que também é título de uma série da Globo sobre o atacante. Aos 24 anos, ele decidiu colocar a figura que simboliza o bonequinho da sua tradicional comemoração, que forma a letra "T" na palavra tatuada.