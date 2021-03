Rogério Ceni e Marcos Braz no Ninho do Urubu nesta segunda-feira Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:10

Rio - O técnico Rogério Ceni antecipou a volta aos trabalhos uma semana antes de grande parte do elenco principal, que tem a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, no dia 15. O treinador conversou com Maurício Souza e os jogadores que disputaram as rodadas iniciais do Campeonato Carioca no Ninho do Urubu. Em entrevista ao canal oficial do clube, ele justificou a escolha.

"Acompanhei os dois jogos do Carioca, as duas vitórias. Aproveitei cinco dias para descansar e visitar meu pai. Achei que deveria voltar um pouco mais cedo para organizar a parte de pré-temporada, treinamentos. Temos jogos decisivos já, como a Supercopa, dia 11. Depois estreia de Libertadores.. Quero também acompanhar os treinos, ajustar algumas coisas com os garotos. Alguns já conheço, outros estavam nas categorias de base", disse em entrevista ao canal oficial do clube.

O técnico não deixou de realçar importantes compromissos já nos primeiros dias da temporada 2021, como a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, dia 11 de abril, e a estreia na fase de grupos da Libertadores, marcada para o fim do mês que vem.

Com 100% de aproveitamento sob comando de Mauricinho na Taça Guanabara, o Flamengo já iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense, pela terceira rodada da competição. A partida está marcada para domingo, às 18h, no Maracanã.