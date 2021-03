César Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O atleta César recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira após a cirurgia no joelho. A operação ligamentar foi concluída com sucesso na noite desta segunda-feira, no Hospital Samaritano Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A primeira semana será de repouso completo, antes de iniciar a fisioterapia. A previsão de retorno entre seis e oito meses. O jogador se lesionou em fevereiro e um exame constatou que o goleiro teve uma ruptura no ligamento no joelho direito.

Antes de sofrer a grave lesão no joelho, o goleiro estava perto de acertar sua transferência para o Atlético-GO. César atuou bem pouco na última temporada. O jogador se tornou a terceira opção no gol rubro-negro com a ascensão de Hugo Souza.



