Publicado 10/03/2021 17:33

Rio - O Hemorio, ao lado do Clube de Regatas do Flamengo, lança nesta quarta, dia 10, a 2ª edição da campanha Sangue Rubro Negro. Ao longo do mês de março, máscaras oficiais do time serão oferecidas a todos que vierem doar sangue no instituto. A iniciativa vai contar com o apoio dos jogadores com objetivo de atingir o maior número de pessoas.

Além da ação no Hemorio, no próximo dia 19/02, atletas, colaboradores e associados do Flamengo poderão participar da campanha na própria sede social, onde será montada uma estrutura para coleta externa das 10h as 15h. Para respeitar o distanciamento social recomendado pelas autoridades e os protocolos de segurança, os frequentadores do clube poderão agendar sua doação por e-mail.

A campanha tem como objetivo reforçar a doação de sangue durante a pandemia. Período onde foram registradas quedas na coleta de bolsas de sangue em todo país. Só em 2020, o Hemorio registrou uma redução de 3 mil doações em comparação a 2019.

A doação é fundamental para garantir suporte as principais emergências, maternidades e unidades de saúde do Estado do Rio. O atendimento no Hemorio, mesmo durante a pandemia, segue normal, com funcionamento de segunda a segunda, incluindo nos feriados, de 7h às 18h.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostas a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue.

Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 30 dias do desaparecimento dos sintomas.

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, através do número 0800 282 0708.